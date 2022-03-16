В Гороховце будут судить 21-летнего местного жителя за кражу велосипеда. Осенью прошлого года в дежурную местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда.

В Гороховце будут судить 21-летнего местного жителя за кражу велосипеда. Осенью прошлого года в дежурную местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда. Материальный ущерб владелица оценила в 8 тысяч рублей. «Похищенный велосипед полицейские оперативно обнаружили у входа в одно из кафе города Гороховца. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность