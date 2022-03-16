В Гороховце завершено расследование уголовного дела по факту кражи велосипеда. 21-летнему местному...

В Гороховце завершено расследование уголовного дела по факту кражи велосипеда.21-летнему местному жителю предъявлено обвинение в краже.Осенью прошлого года в дежурную часть Отделения МВД России по Гороховецкому району обратилась местная жительница с заявлением о хищении принадлежащего ей велосипеда. Материальный ущерб владелица оценила в 8 000 рублей.Похищенный велосипед полицейские оперативно обнаружили у входа в одно из кафе города Гороховца. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность и задержали причастного к совершению кражи, которым оказался 21-летний местный житель.Велосипед молодой человек похитил из подъезда многоквартирного жилого дома и планировал оставить себе. Однако, доехав до расположенного поблизости кафе, фигурант, припарковав велосипед у входа, остался в компании друзей. Употребив большое количество спиртного, молодой человек забыл забрать двухколесный транспорт.Свою вину житель Гороховца признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Похищенное имущество возвращено владелице, информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: pexels.com