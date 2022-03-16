В Гусь-Хрустальном 49-ти и 50-летнего местных жителей обвиняют в краже электроинструментов у соседа. «В январе текущего года фигуранты находились в гостях у своей знакомой, где распивали

В Гусь-Хрустальном 49-ти и 50-летнего местных жителей обвиняют в краже электроинструментов у соседа. «В январе текущего года фигуранты находились в гостях у своей знакомой, где распивали спиртные напитки. Узнав, что владелец одного из соседних домов приезжает редко, местные жители решили совершить кражу из чужого домовладения», – передает пресс-служба УМФД России по Владимирской области. Один из