При вынесении вердикта суд учёл её безупречное прошлое, юный возраст, признание вины, наличие заболевания, активное содействие следствию, возмещение ущерба потерпевшим, а также противоправное поведение погибшего.

Осуждена жительница Владимирской области, которая по пьяни Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.В марте 2021 года О.О. Данилова, не имея водительских прав и находясь подшофе, управляла чужим BMW. Машина принадлежала парню, который в момент ДТП находился на пассажирском сиденье. Девушка превысила скорость. Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в деревья. От полученных травм владелец иномарки скончался на месте происшествия.Фемида признала даму виновной, но назначила ей более мягкое наказание, чем предусмотрено за такое преступление. Следующие три года жизни она проведёт в колонии-поселении. Вдобавок, она выплатит родственникам погибшего компенсацию морального и материального вреда.При вынесении вердикта суд учёл её безупречное прошлое, юный возраст, признание вины, наличие заболевания, активное содействие следствию, возмещение ущерба потерпевшим, а также противоправное поведение погибшего.Близкие мужчины пытались обжаловать приговор, но коллегия оставила его без изменений.