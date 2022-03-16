Жителя Петушинского района будут судить за разбой и повреждение чужого имущества. В августе прошлого года 21-летний мужчина напал на улице на жительницу города Костерево. Молодой человек

Жителя Петушинского района будут судить за разбой и повреждение чужого имущества. В августе прошлого года 21-летний мужчина напал на улице на жительницу города Костерево. Молодой человек нанес женщине удар в лицо, от которого она потеряла равновесие и упала. После чего продолжил наносить удары потерпевшей, требуя отдать сумку. Женщина испугалась за свою жизнь и выполнила его