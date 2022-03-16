Накануне, 15 марта, в 23.43 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

Накануне, 15 марта, в 23.43 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Александровский район, с. Бакшеево, ул. Совхозная, д.5.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым со 2-го этажа. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 1 кв. м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 6 человек, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.На пожар привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.