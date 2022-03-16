Как совершить путешествие сквозь века без машины времени?

На просторах нашей необъятной Родины есть множество удивительных мест, к которым устремлены русла неиссякаемых туристических потоков.В их число входит древний город Юрьев-Польский, в котором расположен уникальный историко-архитектурный и художественный музей - один из известнейших провинциальных музеев «Малого Золотого кольца» России.Пульс эпохВосторженным взорам его гостей открывается потрясающая картина - на территории учреждения сохранили бесценные шедевры русского зодчества, корни которого уходят в домонгольский период.«Жемчужина» Юрьев-Поль­ского музея - Храм Святого Георгия (1230-1234 гг.). Эксперты заслуженно называют его «лебединой песней» древнерусской белокаменной архитектуры. Величественный свидетель древних времён хранит множество тайн, некоторые из которых учёные не разгадали до сих пор. Могучие стены собора украшает завораживающая резьба - библейские сюжеты органично переплетены со славянскими языческими мотивами, рядом с изображениями святых можно увидеть фантастических существ и экзотических животных. Например, слона с лапами медведя и заячьими ушами. Кстати, городская легенда гласит -если найти его на стенах храма самостоятельно, то сбудется заветное желание.Неспешно прогуливаясь по территории музея, можно совершить стремительный прыжок на несколько столетий, перенестись из времён великих владимирских князей в эпоху московских царей. Ещё одна достопримечательность учреждений - шатровая колокольня, возведённая в «бунташном» XVII веке. Строение чрезвычайно монументально, декорировано и представительно. Поставленный на четверик, мощный восьмигранный столп колокольни обильно украшен фигурной кладкой. Здесь нет свободного от элементов декора участка стены.Несколько сотен шагов, и вы в петровской эпохе. Георгиевская церковь (1718 год) - настоящий шедевр деревянного зодчества. Умелые мастера построили её без применения пилы и гвоздей - для возведения храма плотникам потребовались лишь острые топоры. Мощная скульптурная пластика стен храма оживляется небольшими сдвоенными окнами. Особую выразительность этому памятнику придаёт высокая крыша, устремлённая вверх. Барабан и глава напоминают еловую шишку и покрыты лемехом или русской черепицей.Кроме того, на территории музея находятся остатки средневековых фортификационных сооружений, старинные трапезные палаты, монументальные Святые Врата с надвратной церковью Иоанна Богослова и множество других примечательных объектов, которые привлекают внимание не только туристов, но и съёмочных групп. Например, на территории музея снимали культовый советский кинофильм «Золотой телёнок» (1968 г.).Хранители великого сокровищаВ экспозициях учреждения хранятся шедевры живописи и прикладного искусства, оружие, которым русские воины сокрушали иноземных захватчиков, забытые в цифровую эпоху предметы крестьянского и дворянского быта.Несколько поколений работников Юрьев-Польского ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­турного и художественного музея самоотверженно трудились над тем, чтобы материальное наследие предков не сгинуло в разрушительном вихре социальных потрясений. Музей пережил постреволюционную разруху, грозные военные годы и «лихие» девяностые. Даже в самые сложные времена его экспозиции сберегли от разграбления и поругания.Благодаря этому мы получили уникальную возможность прикоснуться к истории родной страны. В залах музея материализуются строки из школьных и университетских учебников, оживают иллюстрации классических русских романов. Одни предметы помнят тепло натруженных рук хлебопашцев, обильно поливавших своим потом землю Ополья, другие - свидетели судьбоносных для Отчизны событий.Кровь герояПодлинные национальные реликвии хранятся в старейшей экспозиции, посвящённой талантливому русскому полководцу, «Петр Иванович Багратион -национальный Герой России. Владимирцы в войне 1812 года».- В 2018 году мы разработали и воплотили проект «О силе, мужестве и братстве» для конкурса музейных проектов. Сумма выигранного гранта составила800 тыс. рублей. Экспозицию продолжаем обновлять до сих пор, - рассказывают в учреждении.Теме Отечественной войны 1812 года в Юрьев-Польском музее отводят особое место. Посвящённая ей экспозиция работает с 1980 года. Все экспонаты, документы и изобразительные источники рассказывают о тяжелейших военных событиях, которые пережили русские люди во время наполеоновского нашествия. Знакомство с экспозицией даёт яркое представление о том историческом отрезке времени. Один из разделов экспозиции знакомит посетителей с великим полководцем Петром Ивановичем Багратионом, имя которого тесно связано с нашим краем.Блистательный военачальник, отважный боец, любимец Генералиссимуса Александра Суворова неоднократно бывал в селе Сима, в имении друга и родственника князя Голицына. Сотрудники музея рассказывают, что жена Бориса Голицына доводилась Петру Ивановичу четвероюродной сестрой по отцовской линии. Именно в Симе Багратион получил известие о том, что его назначили главнокомандующим 2-й Западной армией. В этом же селе остановилось сердце великого полководца.- Петра Ивановича, тяжело раненного в Бородинском сражении, привезли в Симу на дорожной карете разновидности дормез (от французского слова «сонюшка»), - рассказывает специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Надежда Курылева. - Большая дорожная карета, которую запрягали шестёркой лошадей, изначально была предназначена для длительного путешествия, приспособлена для сна в пути. Двухместная, четырёхколесная, из красного дерева, она покрыта чёрным лаком и оснащена двумя складными подножками. Внутри карета обтянута атласом и английским бархатом вишнёвого цвета. В дверцах расположены карманы для провизии. Впоследствии её переоборудовали для перевозки раненого.«Пыряло» и английские часыВ экспозиции детально воссоздан интерьер княжеской гостиной, в которой Багратион проводил много времени. Посетителей очаровывает своей изысканной красотой резная мебель 1686 года, ласкает взор благородным тусклым блеском бронзовая люстра с позолотой, изумляет ювелирной тонкостью посуда заводов Попова и Гарднера.Белый камин в кабинете князя Голицына привлекает внимание строгой нарядностью. В музее объясняют, что его роль в интерьере всегда была главной, ведь вокруг него собиралась вся семья, чтобы вместе любоваться живой игрой огня. Также в экспозиции представлены большие напольные часы, которые являются составной частью кабинетного гарнитура стиля «Жакоб». Уникальность часов заключается в том, что у них 3 стрелки: секундная, минутная и часовая.- Как и полагается, в интерьере кабинета демонстрируется книжный шкаф. Посмотрев на стену, увидим портрет хозяина имения, генерал-лейтенанта Б.А.Голицына, - рассказывают экскурсоводы.В следующей витрине внимание посетителей приковывают «суровые» экспонаты, непосредственно связанные с событиями войны 1812 года.- В нашей экспозиции можно увидеть примеры оружия партизан. Народное ополчение участвовало в редких боях, больше крестьяне выполняли черновую работу, например, создавали насыпи или раскапывали траншеи. Михаил Илларионович Кутузов знал, что крестьяне хорошо ориентируется на местности и могут с лёгкостью сообщать местонахождение неприятеля. Но если ополченец шёл на врага с боем, то у него было 3 вида оружия: первое - трофейное, то которое удалось отвоевать у врага. Второе - сельскохозяйственные орудия: вилы для сена или навоза, цепы для молотьбы. Третий вид - оружие, которое крестьянин придумал сам. В экспозиции можно увидеть дубину из корневища, вилы, соединённые с серпом и ось от телеги, которую превратили в грозное оружие и назвали «пыряло», - рассказывает ведущий методист по экспозиционно-выставочной деятельности Наталья Хлопкова.Кроме того, в музее хранится плита с первого места захоронения П.И.Багратиона, его портрет, оружие, наградная шпага «За храбрость», юбилейные медали и жетоны, выпущенные в честь 100-летнего юбилея войны, и многие другие интересные экспонаты. Кстати, их можно изучить в ходе онлайн-экскурсии на сайте Юрьев-Польского музея - он заслуживает самых высоких похвал. Адрес: yp-muzeum.ru.Однако даже самые прогрессивные цифровые технологии не подарят вам того восторга, который можно испытать лишь от живого взаимодействия с экспонатами. Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей - настоящая сокровищница отечественной истории, в которой каждый может найти для себя источник вдохновения...