В Собинке 37-летнюю и 32-летнего местных жителей будут судить за совершение краж денежных средств с банковских счетов. В феврале 2021 года, 37-летняя жительница Собинки находилась в гостях у

В Собинке 37-летнюю и 32-летнего местных жителей будут судить за совершение краж денежных средств с банковских счетов. В феврале 2021 года, 37-летняя жительница Собинки находилась в гостях у своего приятеля, с которым распивала спиртные напитки. Дождавшись, пока мужчина уснет, она взяла его телефон и перевела через онлайн-приложение 6 тысяч рублей с банковского счета приятеля на