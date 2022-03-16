В Собинке возбуждены уголовные дела в отношении 37-летней и 32-летнего местных жителей,...

В Собинке возбуждены уголовные дела в отношении 37-летней и 32-летнего местных жителей, подозреваемых в краже денег с банковского счета.Как сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в феврале текущего года 37-летняя жительница Собинки находилась в гостях у своего приятеля, с которым распивала спиртные напитки. Дождавшись, пока мужчина уснет, фигурантка, воспользовавшись мобильным телефоном, перевела через онлайн-приложение деньги в сумме 6 000 рублей с банковского счета приятеля на свой счет, потратив их впоследствии на личные нужды.После обращения потерпевшего в полицию подозреваемая в совершении кражи была задержана.Аналогичное уголовное дело полицейские возбудили в отношении 32-летнего местного жителя. Используя онлайн-приложение, мужчина перевел с банковского счета своей знакомой в общей сложности 29 000 рублей.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: https://pixabay.com/ru/