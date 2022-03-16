Сегодня ночью произошел крупный пожар в деревне Языково Судогодского района. Сообщение о пожаре в...

Сегодня ночью произошел крупный пожар в деревне Языково Судогодского района.Сообщение о пожаре в доме 64 на улице Центральной спасателям поступило в 0.22.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение дома и хозяйственной постройки. Пожарные оперативно ликвидировали горение на общей площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 3 единиц техники 9 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС. Причина происшествия устанавливается.