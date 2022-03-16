В рамках фестиваля запланированы интереснейшие встречи, дискуссии, круглые столы. Так, лауреат премии «Оскар» Александр Петров приглашает к общению 17 марта в 17:00 в Центр пропаганды изобразительного искусства.

В Суздале открылся главный российский фестиваль мультфильмов. В 2022 году «Суздальфест» состоится в гибридном формате.Уже сегодня в ГТК «Суздаль» пройдёт торжественное открытие мероприятия. Онлайн-мероприятия фестиваля стартовали ещё 14 марта на платформе «SUZDALFEST.ONLINE». На ресурсе можно увидеть ретроспективы, внеконкурсные программы, трансляции мероприятий и новые работы мультипликаторов.В конкурсную программу вошли авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, а также полнометражные картины. На участие подано более 350 заявок, из которых отобрано 111 работ: 26 короткометражных, 13 сериалов, 33 студенческие, 11 фильмов-дебютов, пять полнометражных мультфильмов и 23 ролика прикладной анимации.В рамках фестиваля запланированы интереснейшие встречи, дискуссии, круглые столы. Так, лауреат премии «Оскар» Александр Петров приглашает к общению 17 марта в 17:00 в Центр пропаганды изобразительного искусства.Состоится всероссийский конкурс детского мультипликационного кино «Утренняя зарядка».В седьмой раз пройдёт ярмарка сценариев для анимационных фильмов.Суздальфест завершится 21 марта.