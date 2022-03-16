В Суздале сегодня пройдет торжественная церемония открытия 27-го российского фестиваля...

В Суздале сегодня пройдет торжественная церемония открытия 27-го российского фестиваля анимационного кино.Анимафест - главное событие года в мире профессиональной отечественной анимации. Впервые он состоялся в 1996-м. Владимирская область принимает аниматоров с 2002 года. Традиционно мультсмотр включает не только показы, но и мастер-классы, круглые столы, дает возможность молодым режиссерам и художникам заявить о себе на всю страну. Ежегодно выбирается главная тема фестиваля. В этот раз - «Кадр решает всё»! Церемония открытия начнется в 19 часов, уже сегодня вечером буду показаны фильмы конкурсной программы. Продлится анимафест до 21 марта.