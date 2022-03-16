Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Отшельники Заречья В ожидании большой воды. И люди, и...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Отшельники ЗаречьяВ ожидании большой воды. И люди, и техника. Как к предстоящему паводку подготовилось вязниковское Заречье?- Стена непониманияЗооволонтёр из Кольчугина при переезде столкнулся с очередными проблемами. Почему новые соседи против новоселья?- Мультсмотр страныИ к смотру готовьсь! Суздаль вновь распахнул двери для лучших мультипликаторов страны.