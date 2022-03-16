Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- У нас не хуже
Владимирские аграрии против антироссийских...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- У нас не хуже
Владимирские аграрии против антироссийских санкций. Что готов предоставить регион в ответ на западные ограничения?
- Беженцы Донбасса
Регион продолжает принимать беженцев Донбасса. Как их встречают и какую помощь оказывают? История семьи Сидоренко.
- Ясельная реформа
Детские сады стали ближе к дому. Как удалось увеличить количество мест для малышей в микрорайонах Владимира?