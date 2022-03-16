Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - У нас не хуже Владимирские аграрии против антироссийских...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- У нас не хужеВладимирские аграрии против антироссийских санкций. Что готов предоставить регион в ответ на западные ограничения?- Беженцы ДонбассаРегион продолжает принимать беженцев Донбасса. Как их встречают и какую помощь оказывают? История семьи Сидоренко.- Ясельная реформаДетские сады стали ближе к дому. Как удалось увеличить количество мест для малышей в микрорайонах Владимира?