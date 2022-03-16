VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер MyTeams. Источники Ведомостей, близкие к компании, рассказали, что обсуждение перезапуска аськи началось в середине февраля, а MyTeams — к началу марта.

VK Group готовит к перезапуску собственный корпоративный мессенджер MyTeams и популярный в 2000-х годах сервис сообщений ICQ, известный как аська. Обсуждения планов перезапуска в компании начались для ICQ в середине февраля, для MyTeams к началу марта, рассказали источники Ведомостей.Один из собеседников, близких к VK, сообщил, что проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года, консультации прошли 16–17 февраля. На начало марта якобы обсуждался не только перезапуск ICQ, но запуск VK Group собственного корпоративного мессенджера. VK Group рассчитывает развернуть оба эти проекта уже к лету 2022 года, сказал собеседник.Другой федеральный чиновник, знакомый с планами VK Group, рассказал, что VK планирует ускорить запуск своего нового мессенджера, но не ICQ. Новый мессенджер будет запускаться, по его словам, на базе уже существующего проекта MyTeams. Этот мессенджер работает с 2019 года. Ввиду ребрендинга интернет-компании осенью 2021 года проект был переименован в VK Teams.Чем новые версии ICQ и VK Teams будут отличаться от действующих, источники газеты не знают. В пресс-службе VK Group не ответили на запрос. Инвестиции VK Group в перезапуск ICQ и VK Teams вряд ли будут масштабными, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.По данным Mediascope, в феврале 2022 года самым популярным мессенджером был WhatsApp (принадлежит Meta), им хотя бы раз в месяц пользовались около 84 млн россиян старше 12 лет. Вторая позиция у Telegram (около 54 млн пользователей). Viber хотя бы раз в месяц использовали свыше 35 млн человек. У ICQ за месяц менее 1 млн пользователей, у Slack — около 400 000.ICQ вошел в VK Groupс 2010 году. Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный сказал, что ICQ и другие российские мессенджеры активно упоминаются пользователями соцсетей. Для ICQ контекст упоминаний — возможно, все вернутся в аську. Эксперты Brand Analytics зафиксировали более 26 000 упоминаний ICQ за февраль.Другой проект VK Group – ТамТам упомянули менее 10 000 раз, в контесте блокировки Telegram. Мессенджер VK Teams практически не упоминался. Аналитики отмечают стабильно высокий интерес к Telegram, который используется в том числе для организации рабочих процессов. И реальной конкуренции у него в глазах пользователей пока нет, — сказал Черный.Всего в реестре отечественного ПО зарегистрировано 20 мессенджеров, рассказал представитель Минцифры. Активнее всего в качестве коммуникационных площадок сотрудников в компаниях используются крупные платформы типа Telegram и WhatsApp, а также иностранные мессенджеры типа Slack, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Российские сервисы, которые изначально позиционируют себя как корпоративные мессенджеры, например Яндекс.Мессенджер, Диалог и др., сегодня практически не используются, — отметил он.