С 1 марта в силу вступил новый приказ Минприроды об утилизации компьютерного, электронного и оптического оборудования.

Владимирцам разъяснили правила утилизации бытовой техники. С 1 марта в силу вступил приказ Минприроды об утилизации компьютерного, электронного и оптического оборудования.Введён запрет на выброс компьютерной, электронной и оптической техники в контейнеры для ТКО. Ограничения коснулись компаний и индивидуальных предпринимателей, которые теперь должны утилизировать хлам в течение 11 месяцев. Владимирцы смогут оставить вышедшую из строя технику в пунктах сбора или в магазинах, которые принимают её на переработку.Чиновники определили три категории юридических лиц, которым граждане могут передать данный вид отходов.«В этот список вошли юридические лица и ИП, которые оказывают услуги по обслуживанию и ремонту оборудования, торгуют оргтехникой, принимают отходы на переработку, а также занимаются сбором, накоплением, обезвреживанием указанного вида ТКО», - прокомментировали приказ министерства в департаменте природопользования Владимирской области.Как пояснили власти редакции «33Live.Ru», адреса пунктов сбора в департаменте отсутствуют. Кроме того, приказом Минприроды не установлена ответственность жителей за несоблюдение нововведений.Однако в Белом доме напомнили, что нарушение экологических и санитарных требований (ст.8.2 КоАП РФ) влечёт штраф от одной до двух тысяч рублей для граждан, от 10 до 30 тысяч рублей – для должностных лиц, а также до 255 тысяч рублей на юридических лиц.Напомним, что с 2021 года россиянам запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны, аккумуляторы, химические вещества и медицинские отходы.