Администрация Владимирской области выделила из резервного фонда 820 тысяч рублей на обустройство...

Администрация Владимирской области выделила из резервного фонда 820 тысяч рублей на обустройство пунктов временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление 16 марта подписал врио губернатора Александр Авдеев.Согласно документу, размещенному на государственном портале правовой информации, 120 тысяч рублей выделено на покупку санитайзеров для рук, 150 тысяч рублей — на бутилированную питьевую воду и 550 тысяч рублей — на концентрат дезинфицирующего средства.Ранее сообщалось, что Владимирская область в ближайшее время примет 1734 вынужденных переселенца из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Регионы постановлением главы правительства должны ежемесячно направлять в МЧС сведения о готовности приёма людей, которые экстренно прибыли на территорию России. Во Владимирской области к приёму беженцев с Донбасса готовы 35 пунктов временного размещения во всех районах.Фото: freepik