Во Владимире автобусы №6с, 12с и 32 оснастят подъемными устройствами для маломобильных граждан. «Решением Октябрьского районного суда удовлетворены требования прокурора г. Владимира к ООО

Во Владимире автобусы №6с, 12с и 32 оснастят подъемными устройствами для маломобильных граждан. «Решением Октябрьского районного суда удовлетворены требования прокурора г. Владимира к ООО «Ремонтно-техническая станция» об обязании оборудовать транспортные средства, использующиеся для пассажирских перевозок, подъемными устройствами для маломобильных граждан», – передает пресс-служба прокуратуры региона. Проверка установила, что автобусы не имеют не только специальные подъемные устройства для