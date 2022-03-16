За ним признано право на реабилитацию.

Во Владимирской области оправдали мужчину, которого обвиняли в убийстве собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.Органами предварительного следствия жителю Александровского района инкриминировали умышленное причинение смерти потерпевшему. По версии следователей, 12 июня 2018 года в ходе ссоры он убил своего знакомого.Присяжные признали доказанным, что смерть потерпевшего носила насильственный характер. Однако вину подсудимого они не установили.Приговором Александровского городского суда подозреваемый был оправдан. За ним признано право на реабилитацию. Прокуратура пыталась обжаловать решение Фемиды, но 16 марта судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор законным и обоснованным. Вердикт оставлен без изменений.