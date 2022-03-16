Во Владимире на озере Семязино сотрудники МЧС и спасатели аварийно-спасательного формирования региона на практике продемонстрировали, как себя вести, если провалился под лёд. Водолазы

Во Владимире на озере Семязино сотрудники МЧС и спасатели аварийно-спасательного формирования региона на практике продемонстрировали, как себя вести, если провалился под лёд. Водолазы инсценировали простую ситуацию, с которой может столкнуться каждый, например, рыбак: человек провалился под тонкий лёд и быстро начал тонуть. А дальше, как говорят специалисты, тонущий человек какое-то время продержится за кромку льда.