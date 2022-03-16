Администрация Владимирской области выделила из фонда чрезвычайных ситуаций 820 тысяч рублей для оборудования пунктов временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Соответствующее

Администрация Владимирской области выделила из фонда чрезвычайных ситуаций 820 тысяч рублей для оборудования пунктов временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Авдеев. Регион потратит 120 тысяч рублей на закупку санитайзеров для рук, 150 тысяч рублей — на бутилированную питьевой воды в объеме 0,5 литра и 550 тысяч рублей —