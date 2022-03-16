Прокуратура Владимирской области в судебном порядке добивается возмещения онкобольному денежных...

Прокуратура Владимирской области в судебном порядке добивается возмещения онкобольному денежных средств в сумме свыше 1 млн. рублей, затраченных им на приобретение жизненно важного лекарственного препарата.Житель Владимира - инвалид II группы, страдающий онкологическим заболеванием, подлежит бесплатному обеспечению лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета, в том числе дорогостоящим лекарством «Ревлимид». После лечения в онкологическом диспансере больному рекомендовали продолжить терапию «Ревлимидом» по месту жительства.Рекомендации онколога переданы в поликлинику в феврале 2021 года, однако льготный рецепт выписан гражданину врачом только в апреле 2021 года, а после передачи в аптеку находился на отсроченном обслуживании. Весь этот период инвалид приобретал дорогостоящий препарат самостоятельно, затратив сумму, превышающую 1 млн. рублей.Прокуратурой внесены представления руководителю медицинской организации, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области. Гражданин обеспечен лекарственным препаратом.Также прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с департамента здравоохранения Владимирской области в пользу гражданина средств в сумме свыше 1 млн. рублей, затраченных на приобретение лекарственного препарата. Исковое заявление находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.