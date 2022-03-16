Общественные обсуждения продлятся 45 дней. За отведённый период горожане смогут предложить свои поправки в правовой акт.

Мэрия Владимира объявила общественные обсуждения по Планируется узаконить летние кафе и велодорожки.По новым требованиям летние веранды не должны располагаться ближе двух метров до проезжей части и 1,5 метра до фонарей, деревьев, знаков и парковок.Отдельно порядок обустройства парковок, общественных пространств, велодорожек и детских площадок. Ширина проезда для велосипедистов не должна превышать 1,5 метра, а вдоль тротуара – не менее метра. Разделительная полоса до проезжей части, тротуаров и стоянок составит до 1,5 метров. Велодорожки должны быть освещены. Вдобавок, во Владимире запретят наносить на дороги надписи и изображения нерекламного характера.Что касается незаконных свалок, то таковыми будут считаться захламлённые участки площадью более 10 квадратных метров. Объемы мусора должны превышать пять кубических метров.Есть требования и к состоянию заборов. В частном секторе им намереваются придать единообразный облик в пределах каждой отдельно взятой улицы.Общественные обсуждения продлятся 45 дней. За отведённый период горожане смогут предложить свои поправки в правовой акт.