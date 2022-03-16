Во Владимире задержали мужчина за угон и повреждение автомобиля знакомой. В воскресенье, 13 марта, 37-летняя жительница Владимира обратилась в полицию с сообщением об угоне и повреждении ее

Во Владимире задержали мужчина за угон и повреждение автомобиля знакомой. В воскресенье, 13 марта, 37-летняя жительница Владимира обратилась в полицию с сообщением об угоне и повреждении ее автомобиля «Шевроле». «Накануне вечером в гостях у потерпевшей находился 33-летний приятель. Через некоторое время заявительница попросила его спуститься во двор и взять из салона ее автомобиля сигареты», –