Чиновники не обеспечили его дорогостоящим лекарством.

Прокуратура Владимира требует вернуть онкобольному миллион рублей за лечение. Пациент покупал жизненно важный препарат за свой счёт.Мужчина признан инвалидом II группы. Чиновники были обязаны обеспечивать его дорогостоящим лекарством «ревлимид».«По завершению стационарного лечения в онкодиспансере ему рекомендовали продолжить терапию по месту жительства. Заключение врача передано поликлинику в феврале 2021 года, но льготный рецепт владимирцу выписали только в апреле. После передачи в аптеку он находился на отсроченном обслуживании», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Всё это время больной раком самостоятельно покупал препарат. На эти цели он потратил миллион рублей.Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы в пользу гражданина. Заявление находится на рассмотрении.