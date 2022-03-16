Сразу 3 новых ясельных группы появились в микрорайонах областного центра. Это стало возможным...

Сразу 3 новых ясельных группы появились в микрорайонах областного центра. Это стало возможным благодаря федеральной программе. С подробностями - Любовь Клюквина.Машинки, как в парке аттракционов, игрушечная кухня, яркая мебель, тёплый пол. Что ещё надо ребёнку для счастья? В Юрьевце (микрорайон активно застраивается) малышей много. Сложнее всего найти группу для детей до 3-х лет. Теперь, благодаря нацпроекту "Демография", в детском саду №105 открылась перепрофилированная группа для ясельников на 27 мест.Виолетта Ларина, заведующая детским садом № 105 г. Владимира:- По программе модернизации нам было предложено создать ещё одну группу в нашем большом детском саду. Ранее был спортивный зал. Теперь здесь группа для самых маленьких деток в возрасте от 2-х до 3-х лет. Я думаю, довольны не только дети и сотрудники, наверное, больше всего довольны родители.Оснащение группы соответствует государственному образовательному стандарту: проведен качественный ремонт, обустроены игровая, спальня, раздевалка, санузел, пищеблок. Очередь за путёвками пока есть. Но это не единственная перепрофилированная группа. Реформа коснулась яслей тех микрорайонов, где активно ведется застройка, а среди жителей много молодых семей. Ремонт также провели в 82-ом и 104-ом детских садах. Всего на благоустройство трёх групп из бюджета города Владимира и области было выделено 12 миллионов рублей.Ирина Пенькова, заместитель начальника управления образования администрации г. Владимира:- У нас в этом году завершается строительство детского сада на 108 мест, корпус на Тихонравова, дом 3. И также завершается строительство ещё одного детского сада в микрорайоне Коммунар. Количество мест у нас сейчас в детских садах уже превышает имеющуюся потребность.Вскоре мест должно появиться ещё больше. По планам горадминистрации, в этом году к набору должны присоединиться ещё 4 группы. Как говорят в управлении образования, "мест обязательно хватит всем". Но родителям стоит поторопиться, чтобы выбрать детский сад поближе к дому.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»