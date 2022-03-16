Антимонопольная служба удовлетворила требование «Волгабаса» отменить результаты конкурса на закупку...

Антимонопольная служба удовлетворила требование «Волгабаса» отменить результаты конкурса на закупку техники для владимирского автобусного парка. Ведомство обязало мэрию изменить требования к закупке автобусов и увеличить сроки проведения тендера.Как мы уже писали, по поводу проведения торгов на закупку новых автобусов для областного центра поступили две жалобы от производителей - «Волгабас» и «ГлобалАвто». Транспортные компании считают, что при проведении аукциона было нарушено антимонопольное законодательство. В жалобе указано, что требования, предъявленные к автобусам, соответствуют моделям одного производителя — ОАО «Минский автомобильный завод» и ограничивают возможности участия российских производителей.Тем не менее, на аукционе победила рязанская компания, которая должна была поставить 10 больших газомоторных и семь средней вместимости дизельных автобусов к середине лета.ФАС заблокировала результаты конкурса, теперь требования к закупке будут переформулированы для возможности участия большего количества производителей транспорта.