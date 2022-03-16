Как научиться говорить нет? Этому был посвящен внеочередной урок в Школе безопасности....

Как научиться говорить "нет"? Этому был посвящен внеочередной урок в "Школе безопасности". Психологи провели тренинг для подростков в Областной библиотеке для детей и молодежи.Ирина Алеева, педагог-психолог высшей квалификационной категории:- Наша задача - это помочь им разбираться быстрее в этом или нажить больший опыт, потому что ошибки в этом деле... Часто человек платит большую цену. Мы вот сегодня тоже будем пример рассматривать, когда мальчик потерял ноги для того, чтобы научиться говорить нет.Подростки склонны прислушиваться к чужому мнению, замечают специалисты. Хотят быть как все, а не выделяться. Социальные сети, друзья оказывают на них большое влияние. Вместе с психологами в "Школе безопасности" ребята из трех владимирских школ говорят "нет" негативному влиянию и защищают свои принципы. По мнению Юлии Раснянской, уполномоченного по правам ребенка в регионе, сейчас в свободном доступе много информации, которая может быть опасна для подростков. Такие занятия уберегают молодежь от необдуманных поступков.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Вижу уже практическое применение этих знаний, которые получают ребята здесь, уже непосредственно у себя в школах. Они приходят в свои коллективы, рассказывают о том, что услышали здесь, апробируют это знание. Это очень важно. Чем больше ребята знают об опасностях, которые их могут подстерегать, тем более они будут в безопасности в нашем обществе.