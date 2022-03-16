Дошкольным образованием обеспечено более 20,5 тысяч ребят детей. В 2021 году появилось 260 новых мест.

Во владимирских детских садах продолжается создание дополнительных мест для малышей до 3 лет. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Так, в ДОУ №105, расположенном в Юрьевце, открылась группа на 27 воспитанников. Помещение отремонтировано, обустроены игровая комната, спальня, раздевалка, санузел и пищеблок.Как пояснила заведующая учреждения Виолетта Ларина, здесь смонтированы тёплые полы. Закуплены новая мебель и игрушки.Ранее сообщалось о ясельных групп еще в ДОУ №104 и №82. На их ремонт израсходовано более 12 млн рублей.Замначальника управления образования Ирина Пенькова добавила, что сейчас количество мест превышает потребность. Однако детский сад не всегда находится в шаговой доступности.«Над решением этого вопроса администрация города тоже работает», - уточнили чиновники.Всего дошкольным образованием обеспечено более 20,5 тысяч ребят. В 2021 году появилось 260 новых мест.Добавим, что осенью в областном центре должны открыть ещё : на Тихонравова и в Коммунаре.