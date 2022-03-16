На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 марта лабораторно подтверждено 365 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 марта лабораторно подтверждено 365 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
142 - во Владимире
25 - в Ковровском районе
37 - в Муромском районе
6 — в Петушинском районе
26 - в Гусь-Хрустальном районе
19 - в Александровском районе
15 - в Юрьев-Польском районе
12 - в Кольчугинском районе
10 — в Суздальском районе
9 - в Камешковском районе
3 — в Судогодском районе
19 — в Вязниковском районе
4 — в Селивановском районе
7 — в Радужном
2 — в Собинском районе
11 — в Гороховецком районе
18 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 144 185 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).