На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 марта лабораторно подтверждено 365 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 марта лабораторно подтверждено 365 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.142 - во Владимире25 - в Ковровском районе37 - в Муромском районе6 — в Петушинском районе26 - в Гусь-Хрустальном районе19 - в Александровском районе15 - в Юрьев-Польском районе12 - в Кольчугинском районе10 — в Суздальском районе9 - в Камешковском районе3 — в Судогодском районе19 — в Вязниковском районе4 — в Селивановском районе7 — в Радужном2 — в Собинском районе11 — в Гороховецком районе18 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 144 185 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).