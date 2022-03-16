В администрации Владимирской области состоялось совещание по вопросу строительства и реконструкции учреждений..

В администрации Владимирской области состоялось совещание по вопросу строительства и реконструкции школ. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.В целом работы идут по графику. Продолжается возведение школы на , реконструкция здания СОШ № 2 в Лакинске. Планируется начать укладывать первые кирпичи здания школы на 1100 мест в Покрове и начальной школы на 240 мест в селе Сновицы.Обсуждалась тема включения 25 учреждений в федеральную программу по капремонту на 2024-25 годы.Как отметил замгубернатора , перед ним стоит задача включить в планы ремонта максимальное количество образовательных учреждений и представить в Минпросвещения качественные проекты.