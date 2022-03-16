Во Владимирской области девушка получила 3 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб владелец автомобиля. В марте 2021 года 21-летняя девушка села за руль чужого автомобиля BMW в состоянии алкогольного

Во Владимирской области девушка получила 3 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб владелец автомобиля. В марте 2021 года 21-летняя девушка села за руль чужого автомобиля BMW в состоянии алкогольного опьянения, и не имея водительского удостоверения. Владелец машины в это время находился на пассажирском сидении. Данилова ехала с большой скоростью в гололед. В результате неосторожного