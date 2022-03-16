Почти треть регистрируемых во Владимирской области преступлений совершаются с использованием...

Почти треть регистрируемых во Владимирской области преступлений совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологийПо данным УМВД России по Владимирской области, за последние 6 лет количество таких мошенничеств в регионе выросло в 16 раз, а их удельный вес – с 1,3 до 27 процентов.Свыше 70 процентов всех преступлений, совершённых использованием информационно-телекоммуникационных технологий, приходится на дистанционные кражи и мошенничества.Наибольшее их число приходится на Владимир, Ковровский и Муромский районы: в прошлом году там зарегистрировано соответственно 28, 15 и 10 процентов от общего числа краж и мошенничеств этой категории – в абсолютных цифрах это 1171, 450 и 314 деяний.В 2022 году проблема остаётся актуальной. Только за январь в области зарегистрировано свыше 150 хищений с использованием ИТ-технологий, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Будьте бдительны! Полиция и администрация Владимирской области предупреждают: если незнакомец, даже представившийся сотрудником банка или правоохранительных органов, ведёт разговор о ваших счетах, предлагает перевести деньги на безопасный счёт или перейти по ссылке, если речь заходит о помощи родственнику, например, попавшему в ДТП – общение необходимо прервать. В случае сомнений – позвоните родственникам.Телефоны полиции − (4922) 37-43-08, 02. Также обратиться за помощью можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.