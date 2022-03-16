С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 144 185 владимирцев.

Во Владимирской области на 16 марта выявлено 365 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 142 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 25 - в Ковровском, 6 - в Петушинском, 12 - в Кольчугинском, 19 - в Александровском, 15 - в Юрьев-Польском, 26 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Судогодском, 2 - в Собинском, 9 - в Камешковском, 11 - в Гороховецком, 18 - в Меленковском, 19 - в Вязниковском, 10 - в Суздальском и 4 - в Селивановском районах, а также 7 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 144185 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39515 заболевших во Владимире, 16945 - в Ковровском районе и 15726 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.