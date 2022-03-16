Больше двадцати медиков региона в этом году уже взяли льготную ипотеку. Региональная программа...

Больше двадцати медиков региона в этом году уже взяли льготную ипотеку. Региональная программа поддержки подразумевает выплату субсидий на первоначальный взнос по кредиту - до пятисот тысяч рублей, и частичную или полную компенсацию расходов на оплату процентов в течение пяти лет.Правом на льготный жилищный кредит могут воспользоваться медработники не старше 41 года с высшим или средним образованием. Медики, у которых в семье как минимум двое родственников работают в государственных медицинских организациях области. Врачи, которые оказывают высокотехнологичную медпомощь, а также приезжие специалисты, которые решили устроиться на работу в бюджетные клиники Владимирской области. Всего за семь лет реализации программы "медицинской ипотекой" воспользовались больше пятисот медработников региона.