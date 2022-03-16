В этом году на содержание муниципальных спортивных объектов региона направлено 200 миллионов...

В этом году на содержание муниципальных спортивных объектов региона направлено 200 миллионов рублей, сообщают в областной администрации.Дополнительные сорок миллионов пойдут на развитие спортшкол и 75 миллионов - на оборудование и экипировку. Более шестисот тысяч жителей Владимирской области систематически занимаются физкультурой, показатель обеспеченности спортсооружениями в 33 регионе - 70 процентов.В прошлом году на общее финансирование развития физкультуры и спорта в регионе направлено около 900 миллионов рублей. В этом году, заявили в областной администрации, финансирование отрасли будет сохранено в полном объеме.