В январе-феврале во Владимирской области на денежные выплаты в рамках проекта «Финансовая поддержка...

В январе-феврале во Владимирской области на денежные выплаты в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлено более 372 млн рублей - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.За 2 месяца 2022 года во Владимирской области в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» свыше 15,6 тыс. семей с детьми получили выплаты на 372,2 млн рублей, сообщает Департамент социальной защиты населения.В зависимости от очерёдности рождения родителям предоставлены:− ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (26758 рублей). Размер пособия составляет 11906 рублей. Выплату получили 8789 семей на 196,8 млн рублей.− ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения (31839 рублей). Размер пособия составляет 11906 рублей. Этой мерой поддержки воспользовались 6895 семей на сумму 175,4 млн рублей.Фото: freepik