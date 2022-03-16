Жительница Владимирской области осуждена за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по...

Жительница Владимирской области осуждена за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Приговором Кольчугинского городского суда Владимирской области Данилова О.О. признана виновной.Судом установлено, что в марте 2021 г. Данилова О.О., не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством и находясь в состоянии опьянения, села за руль «BMW», принадлежащего ее знакомому, который в тот момент находился на пассажирском сиденье. Девушка превысила скорость и в условиях гололеда съехала с проезжей части дороги и врезалась в деревья.В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.Судом Даниловой О.О. назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также судом разрешен вопрос о компенсации морального и материального вреда близким родственникам погибшего.При назначении более мягкого наказания судом учтены положительные характеристики виновной, отсутствие сведений о привлечении ее к уголовной и административной ответственности, ее молодой возраст, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболевания, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принятие мер по возмещению ущерба потерпевшим, а также противоправное поведение потерпевшего.Потерпевшие (близкие родственники погибшего) и осужденная не согласились с приговором, обжаловали его в апелляционном порядке. 15 марта 2022 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.