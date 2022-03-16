По состоянию на 16 марта в медорганизациях региона действуют 1365 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 16 марта в медорганизациях региона действуют 1365 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 44,1 процента из них занято (602), свободны 763 койки.108778 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 1571 человек.Напомним, что 16 марта в области выявлено 365 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 59 людям.За период наблюдения в области отмечено 3296 летальных случаев, за сутки скончались 3 человека.