Облава на волков была организована в мартовские праздники в Кольчугинском охотничьем хозяйстве...
Облава на волков была организована в мартовские праздники в Кольчугинском охотничьем хозяйстве Владимирской области вблизи деревни Слугино.
Участвовало 74 охотника из Кольчугинского и соседних с ним Петушинского и Киржачского районов. Флажки составили 7 км оклада. Матерый ночью несколько раз подходил к флажкам, грыз их, пытался увести стаю, но волки остались в окладе.
Охотники добыли 6 волков. Сообщается, что охота была санкционирована. Во Владимирской области официальные сроки охоты на волков - с 1 августа по 31 марта.
Фото: www.ohotniki.ru