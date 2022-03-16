Облава на волков была организована в мартовские праздники в Кольчугинском охотничьем хозяйстве...

Облава на волков была организована в мартовские праздники в Кольчугинском охотничьем хозяйстве Владимирской области вблизи деревни Слугино.Участвовало 74 охотника из Кольчугинского и соседних с ним Петушинского и Киржачского районов. Флажки составили 7 км оклада. Матерый ночью несколько раз подходил к флажкам, грыз их, пытался увести стаю, но волки остались в окладе.Охотники добыли 6 волков. Сообщается, что охота была санкционирована. Во Владимирской области официальные сроки охоты на волков - с 1 августа по 31 марта.Фото: www.ohotniki.ru