Во Владимирской области планируется открытие свиноводческого комплекса на 310 тысяч голов в год. В...

Во Владимирской области планируется открытие свиноводческого комплекса на 310 тысяч голов в год. В реализации проекта будет задействована компания "Дорстрой" при поддержке городской администрации. Об этом сообщило интернет-издание "ПроВладимир" со ссылкой на директора регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Константина Демидова.Новое предприятие займёт территорию бывшего свинокомплекса ООО "Мортадель", который был одним из крупнейших сельхозпредприятий 33 региона."Дорстрой" планирует за три года вложить в свиноводческое хозяйство 3,75 миллиарда рублей. Также на территории комплекса планируется строительство комбикормового завода. Константин Демидов выражает надежду на то, что до конца текущего года первая партия владимирской свинины появится на прилавках.Фото: freepik