По просьбе родственников имена и фамилии погибших, а также их воинские подразделения не уточняются.

Во Владимирской области хоронят первых погибших в военной спецоперации на Украине. В администрации Муромского района сообщили, что на этой неделе простились с одним из офицеров. Он посмертно награждён орденом Мужества. Погребение прошло в деревне Прудищи Борисоглебского сельского поселения.Завтра 17 марта в муромском храме Успения Богородицы состоится отпевание ещё одного участника спецоперации. В прощании со старшим сержантом примет участие мэр города Евгений Рычков. Военнослужащего похоронят на кладбище в микрорайоне Вербовский.Вчера, 15 марта, в Судогодском районе состоялся траурный митинг в посёлке Андреево, где простились еще с одним военнослужащим. На похоронах присутствовали глава администрации Судогодского района Александр Смирнов, военный комиссар района, а также глава местной администрации Александр Руднев.По просьбе родственников имена и фамилии погибших, а также их воинские подразделения не уточняются.