В среду ночью, 16 марта, во Владимирской области произошло два крупных пожара. Первое возгорание случилось в деревне Языково Судогодского района. На участке сгорел частный жилой дом и

В среду ночью, 16 марта, во Владимирской области произошло два крупных пожара. Первое возгорание случилось в деревне Языково Судогодского района. На участке сгорел частный жилой дом и хозяйственная постройка. Пожарные оперативно ликвидировали горение на общей площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. «К ликвидации пожара привлекались 3 единиц техники 9 человек личного состава. Дознаватель