Сообщи, где торгуют смертью.
В регионе продолжается акция по привлечению общественности к...
"Сообщи, где торгуют смертью".
В регионе продолжается акция по привлечению общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков.
На территории области работают телефоны доверия, по которым любой может сообщить о фактах, например, немедицинского употребления запрещенных веществ, пропаганде или распространении наркотиков.
Номера: (4922)52-72-13; (4922) 45-18-81.
Специалисты также готовы проконсультировать по вопросам лечения зависимости и реабилитации.