Сообщи, где торгуют смертью. В регионе продолжается акция по привлечению общественности к...

"Сообщи, где торгуют смертью".В регионе продолжается акция по привлечению общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков.На территории области работают телефоны доверия, по которым любой может сообщить о фактах, например, немедицинского употребления запрещенных веществ, пропаганде или распространении наркотиков.Номера: (4922)52-72-13; (4922) 45-18-81.Специалисты также готовы проконсультировать по вопросам лечения зависимости и реабилитации.