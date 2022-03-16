Детская горбольница в Гусь-Хрустальном выложила на госзакупках лот стоимостью более 34 миллионов...
Детская горбольница в Гусь-Хрустальном выложила на госзакупках лот стоимостью более 34 миллионов рублей для приобретения жизненно необходимых лекарств, в которых нуждался один из пациентов.Однако, ни одна компания не приняла участие в торгах.
Торги объявили 2 марта, но 14 числа срок подачи заявок истек.
Судя по контрактной документации, пациент нуждается в препарате «Церлипоназа альфа (Бринейра)», минимальная цена которого за упаковку составляет почти 219 тысяч рублей.
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