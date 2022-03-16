Судогодском районе сгорела хозяйственная постройка и частный дом.

В деревне Языково пожарные спасли 20 козлят и кота. В ночь с 15 на 16 марта в Судогодском районе сгорела хозяйственная постройка и частный дом.Сообщение о пожаре поступило в 00-22. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Местные жители сообщили, что в жилом доме могут находиться люди. Оказалось, что перед возгоранием хозяйка ушла к соседке, поэтому ей ничего не угрожало.При этом в помещениях сотрудники МЧС нашли 20 козлят и кота, который прятался за диваном. Животные не пострадали. Пожарные потушили пламя площадью 80 квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе МЧС, на место происшествия выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Дознаватель ведомства разбирается в причинах случившегося.