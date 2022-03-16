Огнеборцы Судогодского гарнизона спасли на пожаре в деревне Языково козлят и кота - сообщается на...

Огнеборцы Судогодского гарнизона спасли на пожаре в деревне Языково козлят и кота - сообщается на странице ВК МЧС по Владимирской области.Как сообщалось ранее,16 марта в 00.22 в Главное управление по Владимирской области поступило сообщение - пожар в деревне Языково, горит частный жилой дом с пристройкой. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Судогодского гарнизона.Жители деревни, встретившие пожарных, рассказали, что в доме могут находится люди. Пожарные в дыхательных аппаратах обследовали помещение. Людей в доме не было, как выяснилось позже, хозяйка во время пожара была у знакомой, но в доме оказались двадцать козлят, а также кот. Кот прятался под диваном и мужественно ждал спасения. Пожарные нашли его последним.Фото : МЧС России по Владимирской области