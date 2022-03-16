Во Владимирской области организация выплатила рабочим, обслуживающим котельные, более 900 тысяч...

Во Владимирской области организация выплатила рабочим, обслуживающим котельные, более 900 тысяч рублей за оплату труда после того, как судебные приставы арестовали дебиторскую задолженность.Руководство предприятия, занимающегося распределением пара и горячей воды, не выплачивало 11- ти своим сотрудникам заработную плату с сентября прошлого года. Сумма долга в общей сложности превысила 900 тысяч рублей.Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Кольчугинского района, где незамедлительно возбудили исполнительные производства.Будучи своевременно ознакомленным с постановлением о возбуждении исполнительного производства, руководство организации не торопилось в добровольном порядке оплачивать имеющуюся задолженность.Судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании. Одновременно с этим был наложен арест на дебиторскую задолженность.В результате принятых своевременных мер долг по заработной плате полностью взыскан. Денежные средства перечислены на счета взыскателей, трудовые права граждан восстановлены.Отметим, что в конце 2021 года кольчугинские приставы добились от этой же организации погашения задолженности по заработной плате в размере 3,5 миллионов рублей. Тогда взыскание оплаты труда производилось в адрес 19-ти сотрудников общества с ограниченной ответственностью, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.