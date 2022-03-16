Даже в трудное время муромские волонтеры отряда Рука помощи не оставляют без своего...

Даже в трудное время муромские волонтеры отряда "Рука помощи" не оставляют без своего покровительства семьи, оказавшиеся в тяжелой ситуации. На официальных страницах в соцсетях регулярно публикуются отчеты о потраченных средствах. Муромляне собирают деньги не только на еду, но и на лекарства и даже на оплату коммунальных услуг, рассказал портал Муром24.Так, в недавнем посте волонтеры отчитались о покупке лекарств для семьи Яшиных, чек из аптеки составил почти четыре с половиной тысячи рублей.Оксана Яшина рассказывает про происшествие, из-за которого ее муж оказался прикован к кровати:- В ночь 7 по 8 августа прошлого года мой муж был найден на автобусной остановке в районе завода РИП, без сознания, с тяжёлой ЧМТ. Был доставлен в реанимацию муромской городской больницы. Предположительно его избили или сбили машиной.У отца семейства следующие травмы: линейный перелом черепа, произведена трепанация головного мозга, левая сторона парализована. В результате чего он стал инвалидом первой группы. Требуется дорогостоящее лечение.И таких семей, обратившихся в "Руку помощи", несколько. Кроме них, волонтеры помогают одиноким мамам, оставшимся без поддержки родственников в съемном жилье, выпускницам детских домов, пожилым муромлянам. Волонтеры покупают и передают в семьи продукты первой необходимости, выполняют ремонтные работы в квартирах одиноких пенсионеров и многое другое. Ознакомиться с работой отряда "Рука помощи" можно в социальных сетях.Фото: Муром24 (из социальных сетей)