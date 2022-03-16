За последние сутки во Владимирской области выявлено 365 случая заражения коронавирусом. Это на 17 меньше, чем накануне. Госпитализировано 59. Это на 23 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 365 случая заражения коронавирусом. Это на 17 меньше, чем накануне. Госпитализировано 59. Это на 23 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 144 185. В лидерах по приросту Владимир – 142 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 37. На третьем